MGM'den alınan son tahminlere göre bugün Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hafta sonu (14-15 Mart) yaşanacak hava durumu...
Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış beklenirken bazı illerde kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı yapıldı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’da toz taşınımı, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesine dikkat çekildi.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Bazı illerde kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülebileceği uyarısında bulundu. Bu bölgelerde ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor.
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya sağanak uyarısı
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Toz taşınımı bekleniyor
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği ve görüş mesafesini azaltabileceği ifade edildi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli yağış ve yoğun kar beklenen bölgelerde vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.