Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış beklenirken bazı illerde kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı yapıldı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’da toz taşınımı, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesine dikkat çekildi.