Harvard araştırmacıları bitter çikolatanın bir faydasını daha doğruladı: Her gün bitter çikolata yiyen…

Flavanol, çinko, antosiyanin ve amino asitler açısından zengin olan bitter çikolatanın tadını hepimiz biliyoruz. Peki, ya faydalarını… Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, bitter çikolatanın faydalarını bir kez daha ortaya çıkardı. Bu sonucu doğrulayan başka ülkelerde birçok araştırma bulunurken, kan basıncını düşürmeye yarayan, kolesterol seviyesinin düzelmesine yardımcı olan maddeler içeren çikolatanın bitter olarak kabul edilmesi için en az %50 kakao yağı içermesi gerektiğine vurgu yapıldı. İşte bitter çikolatanın faydaları ve vücuda etkisi...

1 /12 Harvard Üniversitesi araştırmacıları, bitter çikolatanın hiç bilinmeyen faydalarını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, bitter çikolata tüketimi tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltırken, sütlü çikolatanın hiçbir etkisinin olmadığı gözlendi.



2 /12 Bu sonucu doğrulayan başka ülkelerde birçok araştırma bulunuyor. Peki, bitter çikolatanın faydaları neler? İşte vücuda etkisi...

3 /12 Yüksek kakao yüzdesinden dolayı daha az tatlı ve acı tadı bulunan bitter çikolatanın faydaları saymakla bitmiyor. İşte bitter çikolatanın faydaları...



4 /12 Güçlü bir antioksidan kaynağı

Bitter çikolata, antioksidan görevi gören organik bileşikler içeren bir yapıya sahiptir. Bunun yanında polifenoller, flavanoller ve kateşinler de yer alır. Antioksidanlar vücutta serbest radikalleri nötralize eder ve oksidatif stresi önlemede etkilidir. Oksidatif stres önlenmediği durumda kalp hastalığı, diyabet, kanser ve Alzheimer gibi hastalıklar görülebilir.

5 /12 Anti-inflamatuar etki sağlar

Enflamasyon, vücutta mikrop ya da diğer zararlı görüldüğü durumda doğal bağışıklık tepkisinin bir parçası olarak görülür. Kronik inflamasyon, hücrelere zarar vererek çeşitli sağlık sorunlara sebep olabilir. Bitter çikolata ise vücutta iltihaplanmanın azalmasını sağlayan anti-inflamatuar özellikler içerir.

6 /12 Kalp hastalıklarını önler

Dünya çapında en çok görülen hastalıklar arasında kardiyovasküler yer alır. Bu hastalığın temelinde yüksek kolesterol ve kan basıncı bulunur. Bunun yanında flavonoidler açısından zengin besinler bu hastalıkları önlemede etkili olur. Benzer şekilde bitter çikolata içerisinde yer alan kakao da kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltarak sağlığa katkılarda bulunur.

7 /12 Tansiyonu düşürmede etkilidir

Özellikle yüzde 50-70 kakao içeriği bulunan bir bitter çikolata tansiyonu düşürmede etkili olabilmektedir. Flavonoidler, nitrik oksit üretimi için kalbin içerisinde yer alan ince zar, vasküler kasılma ve gevşemeyi yönetmekten sorumlu kan damarlarını uyarmaya yardımcı olur. Bu noktada nitrik oksit kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kan basıncını düşürür.

8 /12 Hücre hasarına karşı dirençlilik sağlar

Antioksidan kaynağı olan bitter çikolata, serbest radikallere karşı doku hasarını önlemede etkilidir. Serbest radikaller, stresin olduğu zamanlarda daha çok kan pompalamak için vücudun oluşturduğu moleküler türler olarak bilinir. Antioksidan içeren besinler serbest radikallerin etkisini önleyerek, hücre hasarını korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda Alzheimer hastalıklarının tedavisinde de etkilidir.

9 /12 Depresyonu tedavi eder

Bitter çikolata içerisinde yer alan flavonoid adı verilen maddelerin ruh sağlığını iyileştirdiği bilinir. Bunun yanında vücuda enerji de veren bitter çikolata, dopamini de tetikler. Gün içerisinde 24 gram ve daha az çikolata tüketmek kişilerin depresyona girme riskini azaltır.



10 /12 Cildi güneşten korur

Bitter çikolata, içeriğindeki flavanoller sayesinde güneş hasarına karşı koruma sağlayarak cilde gelen kan akışını iyileştirir. Bunun yanında cilt yoğunluğunu ve nemini artırır. Bu nedenle birçok güneş kremi içerisinde kakao yağı bulunabilir.

11 /12 Kilo kaybına yardımcı olur

Doğru ve ölçülü miktarda tüketilen bitter çikolata, kilo verme sürecinde etkili olur. Metabolizmanın çalışmasını ve kalori yakımının hızlı bir şekilde işlemesini sağlayan doymamış yağ asitlerine sahiptir. Aynı zamanda yemek yemeden 20 dakika önce tüketilen bitter çikolata iştahı azaltır. Bitter çikolatayı günlük beslenmenize dahil ettiğinizde şu etkileri ortaya çıkar: