Uzmanlara göre otizmin gelişiminde genetik faktörler büyük rol oynuyor. Bunun yanı sıra ebeveyn yaşı, erken doğum, gebelik öncesi ilaçlar, çevresel kimyasallar veya enfeksiyonlara maruz kalma gibi çevresel etkenler de araştırılıyor. İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden epidemiyoloji doçenti Renee Gardner, “Hamilelik sırasında yaşananların nörogelişimi etkilemesi yeni ya da tuhaf bir fikir değil. Genetik faktörlerin güçlü olduğunu biliyoruz ama çevre de bu eğilimlerle etkileşime giriyor” dedi.