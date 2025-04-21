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Her gün 1 tatlı kaşığı yiyen yorgunluk nedir bilmiyor: Şifa deposunda hasat başladı

Her gün 1 tatlı kaşığı yiyen yorgunluk nedir bilmiyor: Şifa deposunda hasat başladı

10:4321/04/2025, Pazartesi
AA
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Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de, baharın gelmesiyle sıfır rakımda milyonlarca arının gram gram topladığı polende hasat yapıldı. Birçok faydası olduğu belirlenen ve altın değerinde olan polenin kilogram fiyatının bin 300 TL civarında olduğu belirtildi. Peki, polen nasıl tüketilmeli?

Mersin'in Yeşilovacık Mahallesi'nde bal üretimi yapan arıcılar, havaların ısındığı bölgede çiçeklenmenin artmasıyla polen mesaisine başladı.

Kovanlardan özenle toplanan polenler, kurutulduktan sonra kavanozlara yerleştirilecek.

Hasada katılan Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan, polenin amino asit ve B vitamini açısından zengin olduğunu söyledi.

Polen nasıl tüketilmeli?

Turhan, polenin "kararında" tüketilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti;

"Poleni bal, yoğurt ya da diğer gıdalarla karıştırarak günde belli bir dozda tüketmek sağlığa faydalıdır.

"Her gün bir tatlı kaşığı"

Türkiye'de bal üretimine ağırlık verilirken son yıllarda polenin de ön plana çıkması sevindirici. Hem insanlar bundan yararlanıyor hem de katma değeri oluyor. Her gün bir tatlı kaşığı polen tüketilmesini öneririz"

Arıcılardan Celal Çay da sezonda yaklaşık 200 ton polen rekoltesi beklediklerini anlattı.

Ürünün kilogramının bin 300 liraya satıldığını dile getiren Çay, şöyle konuştu:

"Sert geçen kış kendisini güzel bahara bıraktı. Güzel bahar arılarımıza polen sağlıyor biz de arıcılar olarak hasadını yapıyoruz. Çok mutluyuz, yüzümüz gülüyor.

Yorgunluğa birebir faydalı

Özellikle B grubu vitaminler yorgunluğun, bitkinliğin giderilmesinde çok faydalı oluyor. Arılarımız bunları hem kendisi için kullanıyor hem de biz tüketiciler için de faydalı ürün üretmiş oluyor"

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