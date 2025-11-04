Honaz’ın meşhur cennet hurmasının cips olarak sofralara yolculuğu başladı

Geçtiğimiz hafta üretimine başlanılan cennet hurması cipslerinin doğal ve katkısız kurutma işlemi tamamlanarak ambalajlandığını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 7 gün önce dilimleyerek kurumaya bıraktığımız cennet elmaları bugün kutularımıza yerleştiriyoruz ve artık kullanıma hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi bu kutularda içinde ne olduğunu görebildiğiniz şekilde ambalajlandı ve artık sizlerin sofralarına gitmek üzere şu anda yolculuğa başlıyor. Burası oldukça başarılı bir uygulamanın ev sahipliğini yapıyor. Cennet elması konusunda yeni yeni üretim biçimleri geliştirmeye çalışıyoruz ve bu konuda da çok başarılı bir uygulama gerçekleşti. İnanın tadı muhteşem çok güzel bir tat var. İçindeki aroması ve tadı gerçekten insana bir hoşluk veriyor. Mutlaka denemeniz tavsiye ederim. Kutularımız 2 büyük farklı büyüklükte planlandı. Bir tanesi 100 gram, bir tanesi de 200 gram olacak şekilde planlandı ve böylece sizlerin sofrasına ulaşacak afiyet olsun. Keyifle yiyebilirsiniz. Çünkü bu ürünün içinde hiçbir katkı maddesi yok. Bu ürünün içinde hiçbir zararlı madde yok. Çocuklarınıza, yaşlılarımıza herkese keyiflice yiyebilirler. Çünkü biliyorsunuz beslenme artık hastalıkların da aslında başlangıç noktası. Bu doğal ürünümüzü katkısız. Bu doğal ürünümüzü keyifle tüketebilirsiniz. Afiyet, bal, şeker olsun" dedi.



