İbrahim Tatlıses diyet sonrası haliyle şaşırttı: 21 kiloyu nasıl verdiğini tek tek anlattı

Son dönemde ailevi problemleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Tatlıses, nasıl 21 kilo verdiğini anlattı. Değişimin ardındaki sırrı ise "Canım gidiyor ama yemiyorum" sözleriyle açıkladı.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in son hali dikkatleri üzerine çekti.
Sevenlerine değişimin sırrını açıklayan Tatlıses, diyete başladığını ve nelere dikkat ettiğini söyledi.
21 kilo verdiğini açıklayan ünlü şarkıcı, "Canım gidiyor ama ne yapayım. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece" dedi.
'Kebapsız hayat mı olur?'
Tatlıses, "Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim. Biraz önce lahmacun geldi, ufak bir parça çok ısrar ettiler diye yedim. Ekmek yemeyi kestim. Peynir ve yumurta. Kebap, lahmacun yok. Canım gidiyor ama ne yapayım?
Kaldırın diyorum, biraz önce bunu kaldırmadılar. En son 20 seneye yakın oldu ben kendimi tutalı. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece" diye konuştu.
Ailevi problemler gündemde
Son dönemde İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla yaşadığı sorunlar da sıkça konuşuluyor. Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerilimler, basında geniş yer buldu.
"Baban her zaman arkanda"
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çeken İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'a yönelik üstü kapalı göndermelerde bulunmuştu.
Tatlıses, "Evlatlarım arasında bir istisna dışında hepsine iyi bir baba oldum. Melek benim kızım, Urfa'da iki kızım var, Elif Ada zaten küçük. Ancak dört kişiyi evlat olarak görmüyorum" demişti.