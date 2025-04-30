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İki sene içinde aynı eve 5 kere ayı girdi: Eşyaları paramparça eden ayı kapıyı da yedi

İki sene içinde aynı eve 5 kere ayı girdi: Eşyaları paramparça eden ayı kapıyı da yedi

12:2830/04/2025, Çarşamba
IHA
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Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyünde 2 yıl içinde aynı eve 5. kez giren ayı, yazlık evi kullanılamaz hale getirdi.

Sarıbudak köyünde iki yıl içinde tam 5 kez ayı saldırısı meydana geldi. İsmet Balcı'ya ait yazlık eve giren ayı, evi adeta savaş alanına çevirdi. Camlar kırıldı, eşyalar parçalandı, ev içi kullanılamaz hale geldi.


Yazlık evine gelen İsmet Balcı ve yeğeni Ufuk Kaleli, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı.


Yaşadıkları olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ufuk Kaleli, "Eve gittiğimizde gördüğümüz manzara içler acısıydı. Biz oraya çok emek verdik. Çocuklarımız doğayla iç içe büyüsün, köy yaşantısını tanısın diye bu evi yaptık. Ancak son iki yılda beşinci kez ayı saldırısıyla karşı karşıyayız. Her seferinde büyük zarar veriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.


Köy halkı, bölgede son zamanlarda artan ayı saldırılarından dolayı tedirgin. Vatandaşlar, yetkililerden bu tür olayların önüne geçilmesi için önlem alınmasını istiyor.


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