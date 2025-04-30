İki sene içinde aynı eve 5 kere ayı girdi: Eşyaları paramparça eden ayı kapıyı da yedi

Yaşadıkları olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ufuk Kaleli, "Eve gittiğimizde gördüğümüz manzara içler acısıydı. Biz oraya çok emek verdik. Çocuklarımız doğayla iç içe büyüsün, köy yaşantısını tanısın diye bu evi yaptık. Ancak son iki yılda beşinci kez ayı saldırısıyla karşı karşıyayız. Her seferinde büyük zarar veriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.



