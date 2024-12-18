Instagram'a 'Mesaj planlama' özelliği geliyor: Mesajlar artık böyle gönderilecek

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, yeni özelliğini resmen duyurdu. Bu özellik sayesinde, Instagram üzerinden gönderilen mesajlar artık belirli bir tarih ve saatte otomatik olarak gönderilebilecek. Özellikle, farklı saat dilimlerinde iletişim kuran kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

1 /8 Instagram, kullanıcıların Direct Message (DM) gönderilerini belirli bir tarih ve saatte planlamalarına imkan tanıyan yeni bir özellik sundu.

2 /8 Bu özellik sayesinde kullanıcılar, mesajlarını istedikleri zaman otomatik olarak gönderebilecek.

3 /8 Sosyal medya uzmanı Lindsey Gamble'ın keşfettiği DM planlama özelliği, Instagram'ın TechCrunch’a yaptığı açıklama ile doğrulandı.

4 /8 Mesaj planlama özelliği nasıl kullanılır?

DM planlamak oldukça basit.

Mesajınızı yazdıktan sonra gönder düğmesini basılı tutun.

Mesajı göndermek istediğiniz tarih ve saati seçin.















5 /8 İlk bilgilere göre Instagram, 29 güne kadar önceden mesaj planlamanıza izin veriyor.

Planlanmış bir mesajınız varsa, DM iletilene kadar sohbeti her açtığınızda "1 planlanmış mesajınız" bildirimi göreceksiniz.





6 /8 DM planlama özelliği, özellikle içerik üreticilerinin işine yarayacak.

7 /8 İçerik üreticileri, bu özellik sayesinde takipçilerine belirli bir tarih ve saatte mesaj gönderebilecek ve böylece etkileşimlerini artırabilecekler.