İspanya'daki 'korku evi': Ebeveynlerinin kovid takıntısı yüzünden 4 senedir karantinada olan çocukları polis perişan halde buldu

İspanya'nın Oviedo kentinde polis, Amerikalı anne ve Alman baba tarafından 4 yıldır eve kapatılan üç çocuğu kurtardı. 8 yaşındaki ikizler ve 10 yaşındaki kardeşleri, 2021'den beri ilk kez güneş ışığı gördü. İspanyol basını, ebeveynlerin çocukları "COVID'den korumak için" eve hapsettiğini bildirdi.

1 /4 İspanyol polisi, kurtarma operasyonu sırasında çocukların aşırı derecede ürkek davrandıklarını belirtti. Bir polis yetkilisi, "Bahçeye çıkarıldıklarında salyangoz görünce çığlık attılar" ifadesini kullandı.

Evin içinde yapılan incelemede, çocukların karyolalarına çizilmiş canavar resimleri ve dağınık halde ilaçlar bulundu. Çocukların ilkokul çağında olmalarına rağmen hala bez kullanmak zorunda oldukları ve kafes benzeri yataklarda uyudukları tespit edildi. El Pais gazetesinin haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen çocuklarda şiddetli kabızlık olduğunu duyurdu. Yetkililer, çocukların tuvalet kullanımlarının bile belirli saatlerle sınırlandırıldığını açıkladı.



2 /4 EBEVEYNLERİN COVID TAKINTISI

Dail Mail'ın haberinde ise 53 yaşındaki Alman baba Christian Steffen ve 48 yaşındaki Amerikalı anne Melissa Ann Steffen'in, COVID-19 korkusuyla kendilerini ve çocuklarını eve kapattıkları bildirildi. Evde 6 adet hava temizleme cihazı bulundu. Polis kayıtlarına göre aile, 2021'de çocukların okula gitmesini engelledikleri için uyarı alınca Oviedo'ya taşındı. El Pais, ebeveynlerin çocuklara karaborsadan DEHB ilacı temin ettiğini öne sürdü.



3 /4 OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Mahalle sakinlerinden birinin "Yanlarında hiç çocuk görmedim ama evden çocuk sesleri geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen Oviedo polisi, 14 Nisan'da evi gözlem altına aldı. Polis, perdelerin sürekli kapalı olmasını ve eve fazla miktarda yemek siparişi verilmesinin dikkatlerini çektiğini kaydetti.

Oviedo Yerel Polisi Başkomiseri Francisco Javier Lozano, Çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında operasyonun detaylarını paylaştı. Lozano, pazartesi günü saat 14.45'te gerçekleşen müdahalede ebeveynlerin gözaltına alındığını belirtti.

