Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İspanya'daki 'korku evi': Ebeveynlerinin kovid takıntısı yüzünden 4 senedir karantinada olan çocukları polis perişan halde buldu

İspanya'daki 'korku evi': Ebeveynlerinin kovid takıntısı yüzünden 4 senedir karantinada olan çocukları polis perişan halde buldu

16:002/05/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

İspanya'nın Oviedo kentinde polis, Amerikalı anne ve Alman baba tarafından 4 yıldır eve kapatılan üç çocuğu kurtardı. 8 yaşındaki ikizler ve 10 yaşındaki kardeşleri, 2021'den beri ilk kez güneş ışığı gördü. İspanyol basını, ebeveynlerin çocukları "COVID'den korumak için" eve hapsettiğini bildirdi.

İspanyol polisi, kurtarma operasyonu sırasında çocukların aşırı derecede ürkek davrandıklarını belirtti. Bir polis yetkilisi, "Bahçeye çıkarıldıklarında salyangoz görünce çığlık attılar" ifadesini kullandı.


Evin içinde yapılan incelemede, çocukların karyolalarına çizilmiş canavar resimleri ve dağınık halde ilaçlar bulundu. Çocukların ilkokul çağında olmalarına rağmen hala bez kullanmak zorunda oldukları ve kafes benzeri yataklarda uyudukları tespit edildi.

El Pais gazetesinin haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen çocuklarda şiddetli kabızlık olduğunu duyurdu. Yetkililer, çocukların tuvalet kullanımlarının bile belirli saatlerle sınırlandırıldığını açıkladı.


EBEVEYNLERİN COVID TAKINTISI


Dail Mail'ın haberinde ise 53 yaşındaki Alman baba Christian Steffen ve 48 yaşındaki Amerikalı anne Melissa Ann Steffen'in, COVID-19 korkusuyla kendilerini ve çocuklarını eve kapattıkları bildirildi. Evde 6 adet hava temizleme cihazı bulundu.

Polis kayıtlarına göre aile, 2021'de çocukların okula gitmesini engelledikleri için uyarı alınca Oviedo'ya taşındı. El Pais, ebeveynlerin çocuklara karaborsadan DEHB ilacı temin ettiğini öne sürdü.


OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?


Mahalle sakinlerinden birinin "Yanlarında hiç çocuk görmedim ama evden çocuk sesleri geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen Oviedo polisi, 14 Nisan'da evi gözlem altına aldı. Polis, perdelerin sürekli kapalı olmasını ve eve fazla miktarda yemek siparişi verilmesinin dikkatlerini çektiğini kaydetti.


Oviedo Yerel Polisi Başkomiseri Francisco Javier Lozano, Çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında operasyonun detaylarını paylaştı. Lozano, pazartesi günü saat 14.45'te gerçekleşen müdahalede ebeveynlerin gözaltına alındığını belirtti.


Açıklamaya göre, eve operasyon düzenleyen ekipler, evde ilk incelemeyi yaparken İspanya genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle zorluk yaşadı. Kesinti nedeniyle karanlıkta kalan ekipler, çalışmalarını bu koşullarda sürdürmek zorunda kaldı.


Anne, polis ekiplerini çocuklara yaklaşmamaları konusunda uyardı. Yetkili, "Üç kat maske takan çocukların gerçek dünyayla bağlantıları tamamen kopmuştu" ifadesini kullandı.


Operasyon sırasında kimsenin zarar görmediğinin altını çizen Lozano, "Üç çocuğa hayatlarını geri verdik" diye konuştu. Açıklamada, çocukların sosyal hizmetlerin koruması altına alındığı belirtildi.



#ispanya
#kovid
#covid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kütahya Simav deprem riski olan mahalleler hangileri?