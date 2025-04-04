Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

16:004/04/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
<p>9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüşü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.&nbsp;</p>
9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüşü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı'nı yurt içi ve yurt dışında değerlendiren vatandaşların kente dönüş yolcuğu başladı. İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'a dönüşte havayolunu değerlendiren vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA bir dizi önlem aldı.

İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri ise yurt dışından dönen yolcuların pasaport sırasında bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu.

#İstanbul Havalimanı
#Ramazan Bayramı
#Yoğunluk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir OGM işçi alımı kura çekimi asil ve yedek isim listesi açıklandı