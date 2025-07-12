"Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Karadenizli Emin Kır isimli yarışmacının karşısına çıkan soru ve kişiliği hem izleyenleri hem de Oktay Kaynarca'yı kahkahaya boğdu. 7 bin 500 TL'lik 3. soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Oktay Kaynarca, yarışmanın eski sunucularını işaret ederek "Editör arkadaşlarımız programın eski sunucularına selam göndermişler' ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' son bölümünde de yine çok konuşuldu.
Birbirinden başarılı performansların göz doldurduğu programa katılan Emin Kır isimli Trabzonlu yarışmacı, renkli kişiliğiyle izleyenleri kahkahaya boğdu.
Yarışmaya iddialı bir başlangıç yapan yarışmacı, ilk baraj sorusunu kolaylıkla yanıtlamayı başardı.
Kendisine yöneltilen sorulara hızlı bir şekilde cevap veren Emin Kır, üçüncü soruya geldiğinde hem şaşırdı hem de keyifli anlar yaşadı.
"Kurtlar Vadisi, 'Adanalı', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizilerde rol almış oyuncu kimdir?" sorusunu gören Oktay Kaynarca ve stüdyodaki izleyenleri kahkahaya boğdu.
"A- Oktay Kaynarca", "B- Kenan İmirzalıoğlu", "C- Selçuk Yöntem" ve "D- Murat Yıldırım" seçeneklerini gören yarışmacı, "A- Oktay Kaynarca" seçeneğine hiç düşünmeden yanıt vererek 7.500 TL değerindeki soruyu kolaylıkla cevapladı.
Oktay Kaynarca ise şıkları görünce, "Editör arkadaşlarımız programın eski sunucularına selam göndermişler. O isimlerin hepsi oyuncu arkadaşlarım, abim, hepsi Milyoner'in eski sunucularıydı. Kenan Işık'ı da rahmetle anıyoruz" yorumunda bulundu.
Bu sorunun ardından bir süre daha yarışmaya devam eden Emin Kır 200 bin TL alarak yarışmaya veda etti.