Kastamonu'da anlamlı Gazze eylemi: 'Küçük Kefenler Sergisi' düzenlendi

14:5915/10/2025, Çarşamba
AA
Kastamonu'da Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Küçük Kefenler Sergisi" düzenlendi.

Nasrullah Meydanı'nda, Deniz Feneri Derneği ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından "Gazze'ye Açılan Kapı" etkinliği kapsamında düzenlenen sergide, Gazze'de öldürülen ve açlıktan ölüme terk edilen çocukların fotoğrafları, simgesel kanlı bebek kefenleri ve boş kazanlar yer aldı.

Sergiyi gezen ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğüyle Gazze sokaklarını gezdi.

Gazze'den canlı bağlantılarla ekranlarda bölgeyi görebilen ziyaretçiler, meydandaki kumbaralara Gazze için bağışta bulundu.

Derneğin Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, gazetecilere, tarihte Osmanlı Devleti'nin ayrılmasıyla bölgede kan ve gözyaşının dinmediğini söyledi.

Gazze'nin önemine değinen Bitkin, "Gazzeli kardeşlerimiz Türkiye'nin sigortasıdır. Çünkü Gazze'den sonra Lübnan, ardından Suriye ve devamında, siyonist Yahudi devletinin asıl hedefinin Türkiye olduğunu her birimiz biliyoruz" dedi.

Bitkin, "Gazze'de yaşananları, Yahudi devletinin yaptıklarını, Deniz Feneri Derneğinin özellikle 7 Temmuz 2023'ten bu tarafa yaptığı faaliyetlerle ilgili kısmı, şehit edilen ismi bile konulmamış çocukların fotoğrafları ve küçük bedenlerin kefenlerinin yer aldığı sergiyi, hep birlikte burada görmüş olacağız" diye konuştu.

İl Müftüsü Bekir Derin tarafından okunan duanın ardından sergi gezildi. Sergiye, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve vatandaşlar katıldı.

