Çiftçiler İçin özel bir an





Köy sakinleri, bu olağanüstü manzarayı hem şaşkınlıkla hem de keyifle izledi. Çiftçiler, her yıl lalelerin büyümesini ve çiçek açmasını görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtiyor. Ancak, kar yağışı ile lalelerin nisan ayında beyaza bürünmesi, beklenmedik bir olaydı. Yine de bu kar yağışı, tarladaki çiçekleri ve bölgenin doğal güzelliklerini bir araya getirerek, unutulmaz bir anı oluşturdu.