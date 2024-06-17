Tarım Bakanlığının bir sistemi var. Hayvanların hem pasaportu hem kimliği var. Vatandaşı kandırmayalım. Sabah 8'den gece 12'ye kadar bütün kasaplarımız açık. Bayramda tüm kasap esnafımız, vatandaşın etini yapmak için hizmet verecek" dedi.