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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor: Tam 55 kilo verdi

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor: Tam 55 kilo verdi

10:0816/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kurtlar Vadisi dizisinde 'Güllü Erhan' lakabıyla tanınan Erhan Ufak yıllar sonra bambaşka bir görünüme kavuştu. Fazla kilolarından kurtulan Ufak, sosyal medyada görenleri şaşkına çevirdi.

Kurtlar Vadisi'nde 'Güllü Erhan' karakterini canlandıran oyuncu, geçirdiği büyük dönüşümle takipçilerini şaşırttı.

55 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Erhan Ufak, son halini Instagram hesabından paylaştı.

Son dönemde kameralardan uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncu geçtiğimiz senelerde mide küçültme ameliyatı olmuştu. Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan oyuncu, 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

İşte 'Güllü Erhan'ın son hali...

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