Türkiye’de yayınlandığı altı sezonda da reyting rekorları kıran ve dünyanın yüzlerce farklı ülkesinde milyarlarca izleyiciye ulaşan fenomen dizi ‘Kuruluş Osman’ bu akşam sezon finali ile veda ediyor.

1 /4 Sezon finalinde Osman Bey'in uçları ve Anadolu'yu sarsacak büyük hedefi ne? Uçlarda amansız bir varoluş mücadelesi veren Osman Bey, artık yalnızca hayatta kalmak için değil, geleceği inşa etmek için sahneye çıkıyor.





2 /4 Osman Bey, Roma'dan gelen dev orduya karşı tarihe geçecek bir direnişe imza atıyor. Claudius'un başında bulunduğu Bizans kuvvetlerine karşı verilen bu büyük savaşta, sadece dış düşmanlarla değil, obanın içindeki sinsi bir hainle de mücadele başlıyor!.

3 /4 Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle 'Kuruluş Osman', yayınlanan 194. bölümüyle sezon finali yapacak.



