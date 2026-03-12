Memurluğu bırakıp güvercin yetiştiricisi oldu: Otomobil fiyatına satıyor

"1 milyon lirayı bulan güvercin var"

Irk özelliklerine göre güvercin fiyatlarının değiştiğini belirten Çetinkaya, "Bu ırkın içinde 10 bin liraya da güvercin var, 1 milyon lira fiyatı bulan güvercin de var. Burada önemli olan kuşun ırk özelliklerinin tamamını taşımasıdır.