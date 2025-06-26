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Mürüvvet Nine uçmak istiyordu uçurdular: 83 yıllık hayal gerçek oldu

Mürüvvet Nine uçmak istiyordu uçurdular: 83 yıllık hayal gerçek oldu

12:5726/06/2025, Perşembe
AA
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy'un uçma hayali, kurumun girişimleriyle gerçeğe dönüştürüldü. Türksoy, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek ve görevlilerle THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne gitti. Türksoy, burada Havacılık Eğitim Merkezi Koordinatörü Ali Zaimoğlu koordinesinde planörle uçuş gerçekleştirdi.

Merkezde kalan yaşlılara "21 yaşına dönsen ne yapardın?" çalışması yapıldı.


Farklı konularda görüşlerini belirten yaşlılardan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, "21 yaşına geri dönsem uçak kullanmak isterdim" cevabını verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Türksoy'un isteğini yerine getirmek için İnönü Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Eğitim Merkezi ile irtibat kurdu.


Talebin kabul olması üzerine Türksoy, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek ve görevlilerle THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne gitti.


Türksoy, burada Havacılık Eğitim Merkezi Koordinatörü Ali Zaimoğlu koordinesinde planörle uçuş gerçekleştirdi.


Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Türksoy'un isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


Huzurevinde kalanların, genç yaşlardaki hayallerini öğrenmek için bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Büyüklerimizden 'Okumak isterdim, dünya güreş şampiyonu olmak isterdim, oto atölyesi açmak isterdim, musiki sanatçısı olmak isterdim' gibi cevaplar aldık. 83 yaşındaki Mürüvvet teyzemiz uçak kullanmak istediğini dile getirmesi üzerine İnönü THK Havacılık Eğitim Merkezi ile irtibat kurduk ve hayalini gerçekleştirdik. Kendisi planörle uçuş yaptı ve kullandı. Onun mutluluğu, bizleri daha çok mutlu etti. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

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