Ne diyet ne egzersiz: 100 yaşındaki 2 kadın uzun ömrün gerçek sırrını anlattı

Sağlıklı yaşam denilince çoğu zaman akla diyet, spor ve düzenli uyku geliyor. Ancak 100 yaşını geçmiş iki kadının hayat hikâyeleri, uzun bir ömür için aslında başka bir formülün de olduğunu gösterdi. Adeta yıllara meydan okuyan bu iki kadın, sırlarını açıkladı.

1 /8 Uzun yaşamın sırrı, belki de sadece sağlıklı alışkanlıklarda değil; hayata nasıl baktığınızda gizli olabilir.

2 /8 İçerik üreticisi Yair Brachiyahu, 100, 101 ve 90 yaşındaki üç kadınla gerçekleştirdiği röportajda, bu yaşlı ama bilge bireylerin hayat dolu yaşamlarının sırlarını gün yüzüne çıkardı.

3 /8 Kadınların, ne yedikleri, ne kadar spor yaptıklarından çok; ne kadar güldükleri, kimlerle zaman geçirdikleri ve hayatı ne ölçüde sevdikleri öne çıktı.

4 /8 Uzun ömrün sırları arasında şu 3 unsur öne çıkıyor;

5 /8 Neşe dolu bir hayat sürmek, Kitap okuyarak zihni sürekli canlı tutmak, Sosyal çevreye sahip olmak.

6 /8 Yıllara meydan okuyan kadınların görüşü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi takdir ederken, bazıları tavsiyelerin gerçekçi olmadığı görüşünde birleşti.



7 /8 Bir kullanıcı, “Hepsinden duyduğum anahtarlar şunlar: 1. Kendini sev, 2. Hayatını sev, 3. Stres yapma, sadece yaşa, 4. Kendin ol” yorumunda bulundu. Egzersiz yapılmaması yönündeki öneriyi eleştirenler de oldu. Bir kişi, “Egzersiz yapmayın mı? Bu kötü bir tavsiye" ifadelerini kullandı.