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CHP’nin boykot ettiği mekana giden 'Polat Alemdar' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

CHP’nin boykot ettiği mekana giden 'Polat Alemdar' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

11:138/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
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Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ı oynayan oyuncu Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından sessizliğini bozdu. Son iki yıldır sosyal medya hesabında hiçbir paylaşımda bulunmayan Şaşmaz, bu kez CHP'nin boykot listesindeki Nusret'le ilgili bir gönderi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından sessizliğini bozdu.


Son iki yıldır sosyal medya hesabında hiçbir paylaşımda bulunmayan Şaşmaz, bu kez Nusret'le ilgili bir gönderi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.


Dostlarıyla birlikte Nusret’e giderek oradan fotoğraf paylaşan Şaşmaz’ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum geldi.

CHP'nin boykot listesindeydi


CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesine son girenlerden biri de Nusret olmuştu.






Özgür Özel son düzenlenen mitingte 'NTV, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen ve Audi boykot listemize giriyor. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini de almayacağız' demişti.

#Necati Şaşmaz
#Kurtlar Vadisi
#CHP
#Özgür Özel
#Nusret

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