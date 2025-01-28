Nüfusu en yüksek ilçeler belli oldu: TÜİK açıkladı 57 ili ardında bıraktı

Türkiye, coğrafi konumu ve benzersiz özellikleriyle dünya çapında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Nüfus dağılımı ise bu ilgiyi artıran bir diğer önemli etken. Özellikle bazı ilçeler, nüfus yoğunluğu bakımından o kadar yüksek bir yer tutuyor ki, bu ilçeler birçok ili geride bırakabiliyor. İşte nüfusu en kalabalık 10 ilçe. Zirvedeki isme çok şaşıracaksınız.
Türkiye'de bazı ilçeler neredeyse il olmaya aday.
Nüfuslarıyla bir şehir büyüklüğüne ulaşan bu ilçeler arasında ise bazıları dikkat çekiyor. İşte nüfusu en kalabalık 10 ilçe. Zirvedeki isme çok şaşıracaksınız...
10) Ümraniye: 723.760
2023 TÜİK verilerine göre İstanbul'un Ümraniye ilçesinin nüfusu, 723.760 kişidir.
9) Pendik: 743.774
İstanbul'un Pendik ilçesinin nüfusu, 743.774 kişi.
8) Adana/ Seyhan: 787.771
Ticaret, sanayi ve kültürel faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği bir bölgedir.
7) Küçükçekmece: 792.030
Küçükçekmece, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almakta olup, yoğun yerleşim alanları ve iş fırsatları sayesinde hızlı nüfus artışı yaşayan ilçelerden biridir.
6) Gaziantep / Şehitkamil ilçesi: 867.193
5) Bursa / Osmangazi: 885.273
4) Ankara / Keçiören: 923.404
Özellikle ailelerin yoğunlukla tercih ettiği Keçiören, parkları, sosyal alanları ve yaşam kolaylığıyla dikkat çeker.
3) Ankara / Çankaya: 937.546
Bakanlıklar, elçilikler ve üniversiteler bu ilçede yer alır. Eğitimli nüfus oranının yüksek olduğu bölgelerden biridir.
2) Gaziantep / Şahinbey: 939.497
1) İstanbul / Esenyurt: 978.007
İstanbul'un ilçelerinden Esenyurt'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 5 bin 564 kişi gerileyerek 978 bin 7 kişiye düştü.
Buna rağmen "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" ünvanını korudu. Üstelik bu özelliğiyle 57 ili geride bıraktı.