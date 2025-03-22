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Onların mutluluğu her şeye değer: Kızılay gönüllüleri camideki çocukların ayakkabısına hediye bıraktı

Onların mutluluğu her şeye değer: Kızılay gönüllüleri camideki çocukların ayakkabısına hediye bıraktı

Pınar Albayrak
09:5022/03/2025, Saturday
DHA
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<p>Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi gönüllüleri, Medine Yeşil Camii'nde çocuklara yönelik bir sürpriz gerçekleştirdi. Gönüllüler tarafından hazırlanan hediye paketleri, camide bulunan çocukların ayakkabılarının içine yerleştirildi. Sürpriz hediyelerle karşılaşan çocukların sevinci görülmeye değerdi.</p><p><br></p><p><br></p>
Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi gönüllüleri, Medine Yeşil Camii'nde çocuklara yönelik bir sürpriz gerçekleştirdi. Gönüllüler tarafından hazırlanan hediye paketleri, camide bulunan çocukların ayakkabılarının içine yerleştirildi. Sürpriz hediyelerle karşılaşan çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Türk Kızılay gönüllüleri, çocuklar için hazırladıkları hediye paketlerini camideki ayakkabıların içine bıraktı. Namaz çıkışı ayakkabılarında sürpriz hediyeler bulan çocuklar, sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

Kızılay gönüllüleri, içerisinde çeşitli ikramlıklar ve çocuklara özel küçük hediyeler bulunan paketleri, camide namaz öncesinde çocukların ayakkabılarına bıraktı. Hediye paketlerini gören çocukların neşesi objektiflere yansıdı. Küçük bir kız çocuğunun hediye paketini ve ayakkabılarını kucaklayarak gülümsediği anlar ve bir başka küçük çocuğun heyecanla hediyeleri incelediği görüntüler, etkinliğin sıcak atmosferini yansıttı.

Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi Şube Başkanı Kürşat Yağız, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Gönüllülere dokunmaya devam ediyoruz. Bu gönüllere dokunurken çocuklarımızı da unutmadık. Onlara namaz öncesinde sürpriz hediyeler hazırladık. İçerisine hem Kızılayımızın maneviyatını anlatan küçük sözler, hem de bu duyguyu yaşatabilecek sürpriz hediyeler koyduk. Amacımız, çocuklarımızın hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir anı bırakabilmekti."

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