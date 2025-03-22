Onların mutluluğu her şeye değer: Kızılay gönüllüleri camideki çocukların ayakkabısına hediye bıraktı

Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi Şube Başkanı Kürşat Yağız, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Gönüllülere dokunmaya devam ediyoruz. Bu gönüllere dokunurken çocuklarımızı da unutmadık. Onlara namaz öncesinde sürpriz hediyeler hazırladık. İçerisine hem Kızılayımızın maneviyatını anlatan küçük sözler, hem de bu duyguyu yaşatabilecek sürpriz hediyeler koyduk. Amacımız, çocuklarımızın hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir anı bırakabilmekti."