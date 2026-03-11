Yeni Şafak
Oruçluyken şehit olan polisin son arzusu 10 yıl sonra silah arkadaşlarına nasip oldu

11:1811/03/2026, Çarşamba
IHA
Amasyalı şehit polis Erkan Başpehlivan'ın 10 yıl önce oruçluyken son isteği olan Amasya çörekleri, ailesi ve kadın girişimciler tarafından pişirilerek şehit düştüğü Mardin'deki silah arkadaşlarına gönderildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 Nisan 2016 günü operasyonda el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit düşen evli ve 2 çocuk babası bomba imha uzmanı polis Erkan Başpehlivan, şehadetinden 2 gün önce Amasya çöreği yemek istedi.


Başpehlivan, telefonda görüştüğü ablası Belgin Ekmekçioğlu'ndan Amasya çöreği yapmasını istedi.


Ablasının gönderdiği çörekler ulaşamadan Başpehlivan’ın şehadet haberi gelmişti.

Başpehlivan’ın anısını yaşatmak için hazırlanan çörekler ve Amasya yağlısı bu yıl da ailesi ile Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi üyelerinin emekleriyle pişirildi. Üstünde Türk bayağı bulunan kutulara konulan yiyecekler Amasya Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Mardin’e gönderildi.

10 yıldır Ramazan ayında hazırlayıp hudut bölgelerine gönderdikleri çöreklerin bu sefer yine Mardin’deki polis ve askerlerin iftar sofrasında bulunmasından mutlu olacaklarını belirten Belgin Ekmekçioğlu, "Kardeşim bu çörekleri yiyememişti. Ama hepsi bizim için birer Erkan’dı. Dualarımızda olduklarını bilmeleri için bu çörekleri gönderiyoruz. Yerken kardeşimi ve aziz şehitlerimizi hatırlayıp duacı olsunlar. Oruçlarını bu çöreklerle açarlarsa çok seviniriz" dedi.

Amasya’da artık Ramazan geleneğine dönüşen coğrafi işaretli çörekleri el emeğiyle hazırlayan kadınlardan Fatma Hatipoğlu da, "Polislerimiz, askerlerimiz çöreklerimizi doya doya yesinler.


İsteyen olursa yine göndeririz. Onlara Amasya’dan selamlar" diye konuştu. Canan Öztürk ise, "Aziz şehitlerimiz Erkan Başpehlivan, Erkan Karaman, Doğan Sakarya, Zafer Kurt ve Salih Taç’ı rahmetle, minnetle anıyoruz. Emanetlerine sahip çıkmaya, adlarını yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



