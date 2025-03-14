Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz 'Kardeşimi ben ihbar ettim' diyerek itiraf etti

'Beni yakarsanız siz de yanarsınız'

Bir televizyon programına konuşan Ercan Deniz ayrıca; "4 senede 35 milyon beyan etmiş, 4 senede 100 milyon kredi kartı harcaması var. Bir de 30 milyonluk arabası var. Ayrıyeten inşaatlara 100 milyon lira para yatırmış. Bütün şirketi, bütün kredilerini kullanarak, kız kardeşimle beraber şirketin içini boşalttılar. Dolandırdılar ve içi boş şirketi bana devrettiler. 'Beni yakıyorsunuz, beni yakarsanız siz de yanarsınız' dedim. Yurt dışına parayı kaçırıyor" ifadelerini kullandı.



