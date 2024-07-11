Rivayeti dilden dile dolaşıyor: Duyan görmeye geliyor! 3 bin yıllık dev cüssesiyle dikkat çekiyor

Mahalle Sakini Mevlüt Sağır, ağaç hakkındaki rivayeti anlatarak, "Mahallemizde tarihi bir güzelliği var ve insanlar buraya gezmeye geliyor. Rivayete göre, Hazreti Hızır ile Hazreti Musa Samandağ'da buluşmuşlar. Daha sonra Hıdırbey köyünden geçerken, Musa, elindeki asayı yere saplıyor ve aşağıdaki sudan içiyor. Geri döndüğünde asanın yeşerdiğini görüyor. Bu nedenle ağacın adı, halk arasında Musa Ağacı olarak biliniyor. İnanışa göre asa, ab-ı hayat suyunda can bulmuştur. Ağaç, binlerce yılda bugünkü haline gelmiş. Ağacın yanındaki levhada, ağacın gövde çapı 7,50, çevresi 21, yüksekliği ise 7 metre olarak tarif edilmiş" dedi.