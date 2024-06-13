Sakın dışarı çıkmayın: Uzman isim saat verip uyardı

Türkiye genelinde artan sıcaklar nedeniyle, vatandaşların güneş çarpmasına karşı sağlık yönünden olumsuzluklarla karşılaşmamaları için uzmanlardan uyarı geldi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sıcak hava dalgasına karşı saat vererek vatandaşların dikkatli olmaları gereken hususları tek tek anlattı.
Son günlerde yüksek sıcaklıkların ülkemizde etkisini arttırdığı ifade ediliyor.
Sıcaklıkların aşırı yükselmesinin sağlık açısından büyük bir risk olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Özellikle yaşlı hastalar, bebekler, açık havada çalışmak zorunda olan kişiler için bu sıcakların tehdidi daha yüksek.
Gerek kapalı ortamda gerekse açık havada sıcak çarpması yani güneş çarpması dediğimiz riskler ortaya çıkabilir. Hipertermi dediğimiz vücut sıcaklığında aşırı bir yükselme ortaya çıkar" dedi.
Sıcak çarpması belirtileri neler? Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı, çarpıntı, nabzın yükselmesi, solunum sıkıntısı, bulantı ve eklem ağrıları gibi durumlardır.
Saat verip uyardı: Güneş çarpmasının en sık görüldüğü saatlerin güneşin ışınlarının dik olarak dünyaya ulaştığı saat 11.00 ile 16.00 arası olduğunu ifade eden Özlü, "Bu saatlerde dikkatli olmak lazım, gölgede kalmak gerekiyor. Kapalı bir yerde de durmamak lazım. Özellikle kapı ya da pencereleri açıp bir hava akımı sağlamakta yarar var" diye konuştu.
Özlü sıcak havalardan korunmak için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı...
Bol ve geniş pamuklu ya da keten tipli giysiler
Açık renkli kıyafetler giymek
Bol su, ayran ve maden suyu gibi sıvı içecekler tüketmek.
Hafif yemekler tercih etmek,
Soğuk Kompres: Sıcak havalarda yüzünüze veya bileklerinize soğuk kompres uygulamak, vücut ısısını düşürmeye yardımcı olacaktır. Bu basit yöntemle serinleyebilir ve rahatlayabilirsiniz.
Dışarıya çıktığınız zaman şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak gibi şeyler riski azaltır.