Sanayi sitesi esnafı driftçilerden yaka silkti: 'Yavaşlatacak kasis istiyoruz!'

Sanayide kahvaltı salonu bulunan Hasan Uğur, "Buradan geçen motorlar, otomobiller egzozlarıyla bizi rahatsız ediyor. Burada işi olan ve yolun karşısına geçmek zorunda kalanların can güvenliği yok. Bu egzozları özel yaptırıyorlar, buradan geçerken otomobillerini, motorlarını bağırtıyorlar. Müşterilerimiz de bundan rahatsız. Karşıya geçerken dikkat etmesek, bize de çarpacaklar. Bunları yavaşlatıcı bir önlem olsa çok iyi olur" dedi.