Şenlik gibi bayramlaşma: Bin 200 öğrenci birbiriyle bayramlaştı

lk kez böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten okul müdürü Seyban Karaköse, "Milli kültürel gelenek ve değerlerimizi öğrencilere anlatmak, öğrencilerin Ramazan ayının coşkusunu yaşaması için eğitimcilerimiz ile böyle bir çalışma düşündük. Çocuklar okulda sadece eğitim değil değerlerimizi de öğrenmeli. Yaklaşık bin 200 öğrencimiz olan okulumuzda tüm öğrencilerimiz birbirleri ile bayramlaştı, hazırladıkları şekerleri birbirlerine ikram etti. Çocuklar arasında küslükler oluyordu hem de onlarda barışarak kardeşliğin sevginin Ramazan ayının coşkusunun yaşandığı bir bayramlaşma programı oldu" dedi.