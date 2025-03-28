Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Şenlik gibi bayramlaşma: Bin 200 öğrenci birbiriyle bayramlaştı

Şenlik gibi bayramlaşma: Bin 200 öğrenci birbiriyle bayramlaştı

13:5728/03/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
<p></p>

Adana'nın Kozan ilçesinde bin 200 ilköğretim okulu öğrencisi okul bahçesinde birbirlerine şeker ikram ederek bayramlaştı.

Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri örnek bir bayramlaşma programı yaptı. İlçede ilk kez düzenlenen programda 4. sınıf öğrencileri, minik öğrencilere kolonya ve şeker ikram etti. Daha sonra bin 200 öğrenci okul bahçesinde birbirleriyle tek tek bayramlaştı.

lk kez böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten okul müdürü Seyban Karaköse, "Milli kültürel gelenek ve değerlerimizi öğrencilere anlatmak, öğrencilerin Ramazan ayının coşkusunu yaşaması için eğitimcilerimiz ile böyle bir çalışma düşündük. Çocuklar okulda sadece eğitim değil değerlerimizi de öğrenmeli. Yaklaşık bin 200 öğrencimiz olan okulumuzda tüm öğrencilerimiz birbirleri ile bayramlaştı, hazırladıkları şekerleri birbirlerine ikram etti. Çocuklar arasında küslükler oluyordu hem de onlarda barışarak kardeşliğin sevginin Ramazan ayının coşkusunun yaşandığı bir bayramlaşma programı oldu" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Büşra Özgüner de çok güzel bir bayramlaşma olduğunu belirterek, uygulamanın aslında her okulda yapılması gerektiğini ifade etti. Betül Kaymaz ise diğer öğrenciler gibi kendisi için bayramlaşmanın en güzel anını yaşadıklarını söyledi.

Okul bahçesinde renkli görüntülerin oluştuğu bayramlaşma programında öğrenciler ve öğretmenler eğlenceli vakit geçirdi.


#bayramlaşma
#çocuk
#adana

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2025: 3600 günle emekli olunur mu? 2025 yılı 3600 prim günü ile erken emeklilik şartları neler?