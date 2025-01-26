Bugüne kadar kimse çözemedi

İndus Vadisi uygarlığı, MÖ 3. bin yılında Hindistan ve Pakistan’da büyük bir medeniyet kurmuş, fakat sonrasında beklenmedik bir şekilde yok olmuştu. Bu kaybolan medeniyetin ardında savaş ya da doğal felaketlere dair hiçbir kanıt bulunamıyor. Yalnızca, taşlara ve çömleklere kazınmış işaretler, bu halkın günlük hayatına dair bir ipucu sunuyor. Ancak bu yazının anlamı, dilbilimciler tarafından bugüne kadar çözülemedi. Yazı, erken Brahmi yazıları, Hint-Aryan dillerine ve hatta Sümerceye benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ancak, bu teoriler hâlâ net bir sonuca ulaşabilmiş değil. Eğer birisi bu yazıyı çözebilirse, İndus Vadisi halkının inançları, yönetim yapısı ve toplumsal düzenine dair paha biçilmez bilgilere ulaşılacak.