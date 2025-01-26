Tarihin en büyük gizemlerinden biri, 5 bin 300 yıl önce kaybolan bir uygarlığa ait. Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin başbakanı geçtiğimiz günlerde İndus medeniyetinin, hatta dünyanın ilk kentsel toplumlarından biri olan Harappa'nın medeniyet yazısının gizemli sembollerini çözebilen herkese 1 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Antik yazının şifresinin çözülmesi, kaybolan bir medeniyetin sırlarını aydınlatıp, insanlık tarihine yeni bir ışık tutacak.
Tarihin en büyük bulmacası... Şifreyi çöz 1 milyon doları al. Hindistan’ın Tamil Nadu eyaleti, İndus Vadisi’ne ait eski yazıyı çözen kişiye tam 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
Şifreyi çözene 34 milyon TL ödül
Bu eski yazı, günümüzde binlerce mühür, çömlek ve taş tablet üzerinde kazınmış yaklaşık 4 bin sembolden oluşuyor. Ancak, yıllardır süren arkeolojik çalışmalar ve dilbilimsel analizlere rağmen, bu yazının anlamı hâlâ çözülemedi. Şimdi ise Tamil Nadu hükümeti, bu zorlu bulmacayı çözen bilim adamına 34,2 milyon Türk Lirası (1 milyon dolar) ödül vaat ediyor.
Başbakan MK Stalin, ödül duyurusunu, son dönemde yapılan bir araştırmanın İndus yazısı ile yerel aletlerin üzerinde bulunan işaretler arasındaki benzerlikleri gösterdiği bir çalışmanın ardından yaptı. Bu yeni buluş, yazının çözülmesinde umut verici bir adım olarak görülüyor.
Bugüne kadar kimse çözemedi
İndus Vadisi uygarlığı, MÖ 3. bin yılında Hindistan ve Pakistan’da büyük bir medeniyet kurmuş, fakat sonrasında beklenmedik bir şekilde yok olmuştu. Bu kaybolan medeniyetin ardında savaş ya da doğal felaketlere dair hiçbir kanıt bulunamıyor. Yalnızca, taşlara ve çömleklere kazınmış işaretler, bu halkın günlük hayatına dair bir ipucu sunuyor. Ancak bu yazının anlamı, dilbilimciler tarafından bugüne kadar çözülemedi. Yazı, erken Brahmi yazıları, Hint-Aryan dillerine ve hatta Sümerceye benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ancak, bu teoriler hâlâ net bir sonuca ulaşabilmiş değil. Eğer birisi bu yazıyı çözebilirse, İndus Vadisi halkının inançları, yönetim yapısı ve toplumsal düzenine dair paha biçilmez bilgilere ulaşılacak.
Tarihin en büyük bulmacası
İndus yazısı, belki de tarih öncesi dönemlerin en büyük çözülmemiş bulmacalarından biri olarak kabul ediliyor. Birçok arkeolog, bu yazıyı çözmenin, dünya tarihinin erken dönemlerine dair sırları ortaya çıkaracağına inanıyor. Çözülen her bir sembol, bir zamanlar gelişmiş bir toplumun bilinmeyen yüzünü gösterme potansiyeline sahip.
Eğer yazı çözülebilirse, bu antik medeniyet hakkında çok daha fazla bilgi edinmemiz mümkün olacak. Şimdi gözler, bu büyük bulmacayı çözmeye çalışan bilim adamlarında.