"Tesadüf mü yoksa..."

TikTok kullanıcısı, "Çeşitli bölgelere yayılan orman yangınları, mülk tahribatı ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği amansız çabaların hepsi görülüyor. Bu bir tesadüf mü yoksa rahatsız edici bir kehanet mi?" şeklinde yorum yaptı.