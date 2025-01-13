Kehanetleriyle tüm dünyayı şaşkına uğratan ünlü dizi Simpsonlar, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde günlerdir kontrol altına alınamayan devasa orman yangınlarıyla gündeme geldi. Dizinin bir bölümündeki sahnede yangının işlendiğine dair iddia herkesi endişelendirdi. Bu şaşırtıcı benzerlik, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki orman yangınları 5. gününde devam ederken, bu devasa yangın Türkiye'den ünlü isimlerin lüks evlerine de zarar vermesiyle dikkatleri çekmişti.
Büyük hasar bırakan yangının ardından sosyal medyada söylentiler ortaya çıktı.
Kehanetleriyle tüm dünyayı şaşkına uğratan ünlü dizi Simpsonlar'ın 20 yıl önce yayınlanan bir bölümü de yaşanan yangın felaketinin ardından yeniden gündeme geldi.
Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran, bu bölümde Los Angeles'ta çıkan yangının önceden tahmin edildiği iddia edildi.
Meğer 20 yıl önce işlenmiş!
Los Angeles’ta yaşanan bu yangın felaketlerinin ardından bir TikTok kullanıcısı tarafından, dizinin 18. sezonunun "Little Big Girl" adlı 12. bölümünden bir sahneyi paylaşarak, "Bu bölümde Springfield kasabası, kasabayı ve sakinlerini tehdit eden büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya kalıyor.
Bu sahneler son dönemdeki olaylarla ürkütücü bir şekilde benziyor. Orman yangınlarının farklı bölgelere yayılması, mülk zararları ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği yoğun çabalar" dikkat çekti.
"Tesadüf mü yoksa..."
TikTok kullanıcısı, "Çeşitli bölgelere yayılan orman yangınları, mülk tahribatı ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği amansız çabaların hepsi görülüyor. Bu bir tesadüf mü yoksa rahatsız edici bir kehanet mi?" şeklinde yorum yaptı.
Bölüm hakkında paylaşılan görüntülerde ise 2007 yılında ekrana gelen bölümde yer alan sunucu, "Bart, şakalarından birinde hızla kontrolden çıkan bir yangına sebep oluyor ve bu da doğal afetler karşısında toplumların ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanması oldukça dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.