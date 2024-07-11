Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı eteklerindeki lav kayalarının arasından çıkan kaynak suyu, güzelliği ile dikkat çekiyor. Çaldıran'ın Soğuksu Mahallesi sınırlarında yer alan kaynak, soğuk su olma özelliğine sahip olarak bölgede yaşayanlar için hayvanların su ihtiyacını karşılama veya arazi sulama gibi çeşitli amaçlarla da kullanılıyor.

1 / 13 Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı eteklerindeki lav kayalarının arasından çıkan kaynak suyu, güzelliği ile dikkat çekiyor.

2 / 13 Çaldıran'ın Soğuksu Mahallesi sınırlarında yer alan kaynak, soğuk su olma özelliğine sahip.

3 / 13 Eşsiz güzellik bölgede yaşayanlar için hayvanların su ihtiyacını karşılama veya arazi sulama gibi çeşitli amaçlarla da kullanılıyor.

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