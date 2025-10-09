Sultan 2. Abdülhamid'in 1890 yılında yaptırdığı postane binası harabeye döndü: Restore edilmesi gerekiyor

Tarihi binanın eski çalışanlarından Araştırmacı Yazar Adem Turnacı, binada 2,5 yıl görev yaptığını belirterek, "1980, 1981 ve 1982 yıllarında burada görev yaptım. Eski postane binamız bazı kayıtlarda 1910, bazı kayıtlarda ise 1890 yılında yapılmış olarak geçiyor. Bu hâlde olması gerçekten çok üzücü" diye konuştu. Binanın aslına uygun şekilde restore edilmesini istediklerini anlatan Turnacı, "Bu tarihi eserin Muratlı’ya yeniden kazandırılmasını diliyorum" dedi.



