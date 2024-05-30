Tarih ve doğanın buluştuğu Şeytan Kalesi: Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar

Şeytan Kalesi'nin her mevsim ayrı güzel olduğunu ifade eden Aygün, şunları kaydetti:





"Şeytan Kalesi eşine az rastlanan güzellikte. Aynı zamanda muhteşem bir haberleşme kulesi. Doğaseverlerin, tarihseverlerin ve fotoğrafseverlerin özellikle bu bölgeyi gelip görmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Her mevsim vahşi doğanın güzelliklerini ve o estetiğini bir günde yaşamaları mümkün."