TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, sezon finaline gün sayarken kadrosuna sürpriz bir ismi daha ekledi. Heyecanın zirvede olduğu dizide bu kez Tolga Sarıtaş'a yeni bir rakip geldi. Hesaplaşma şimdiden merak konusu olurken, sezon finali öncesi tansiyon iyice yükseliyor. İşte, Teşkilat'a katılan ünlü oyuncu.

1 /7 Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay’ın yer aldığı yapım Teşkilat yepyeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

2 /7 TRT 1 ekranlarında beşinci sezonunu sürdüren ve geniş bir izleyici kitlesine hitap eden “Teşkilat” dizisinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

3 /7 Sezon finaline yaklaşırken, Teşkilat'a yeni bir oyuncu dahil oldu.

4 /7 Gizem Sevim, TİMS & B imzalı Teşkilat dizisinde “Panter” karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

5 /7 Tolga Sarıtaş’a yeni bir rakip Gizem Sevim, Tolga Sarıtaş’ın oynadığı karakterin en büyük düşmanı olarak hikâyeye dahil oluyor.



6 /7 Aksiyonun temposunu düşürmeyen Teşkilat dizisine Gizem Sevim’in katılmasıyla birlikte dengeler tamamen değişiyor.