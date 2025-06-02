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Teşkilat'ta sezon finali öncesi sürpriz gelişme: Ünlü isim kadroya dahil oldu

Teşkilat'ta sezon finali öncesi sürpriz gelişme: Ünlü isim kadroya dahil oldu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:432/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, sezon finaline gün sayarken kadrosuna sürpriz bir ismi daha ekledi. Heyecanın zirvede olduğu dizide bu kez Tolga Sarıtaş'a yeni bir rakip geldi. Hesaplaşma şimdiden merak konusu olurken, sezon finali öncesi tansiyon iyice yükseliyor. İşte, Teşkilat'a katılan ünlü oyuncu.

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay’ın yer aldığı yapım Teşkilat yepyeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında beşinci sezonunu sürdüren ve geniş bir izleyici kitlesine hitap eden “Teşkilat” dizisinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Sezon finaline yaklaşırken, Teşkilat'a yeni bir oyuncu dahil oldu.

Gizem Sevim, TİMS & B imzalı Teşkilat dizisinde “Panter” karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tolga Sarıtaş’a yeni bir rakip

Gizem Sevim, Tolga Sarıtaş’ın oynadığı karakterin en büyük düşmanı olarak hikâyeye dahil oluyor.


Aksiyonun temposunu düşürmeyen Teşkilat dizisine Gizem Sevim’in katılmasıyla birlikte dengeler tamamen değişiyor.

Teşkilat sezon finali ne zaman?

15 Haziran 2025 Pazar akşamı yayınlanacak 148. bölümüyle sezon finali yapacak olan dizi, izleyiciyi sürprizlerle dolu bir final bekliyor. Altay ve Panter arasındaki hesaplaşma nasıl sonuçlanacağı şimdiden merak konusu oldu.


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