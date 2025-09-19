Teşkilat'ta yeni sezonda dengeler tamamen değişiyor: Asıl savaş şimdi başlıyor

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi “Teşkilat” 6. sezonu ile geri dönüyor. Merakla beklenen yeni sezon, heyecan dolu operasyonlar, yeni karakterler ve dengeleri değiştirecek sürpriz gelişmelerle izleyicilere gerilimi yüksek bir yolculuk sunmaya hazırlanıyor. Teşkilat dizisinin 149. bölümü 21 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelecek.

2 /4 Yeni sezonda dengeler tamamen değişiyor

Altay ve ekibinin üstleneceği yeni görevler, aksiyonun temposunu daha da yükseltecek.

3 /4 Sürpriz karakterlerin dahil olmasıyla birlikte dizide taşlar yerinden oynayacak ve heyecan tırmanışa geçecek. Güçlü kadrosu, gerilim dolu hikâyesi ve büyük mücadelelerle dolu operasyonlarıyla “Teşkilat”, altıncı sezonunda izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.