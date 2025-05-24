Türkan Şoray öğrencilerle bir araya geldi

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, konuşmasında "Türkan Şoray Kanunu aynı zamanda Biruni Kanunu'dur. Doğru olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak ve bu güzel ülkeye faydalı hizmetlerde bulunmak hepimizin ortak hedefidir" ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda Türkan Şoray'a çiçek takdim edilirken, Rektör Yüksel kendisine nazar boncuğu hediye etti. Öğrenciler, usta sanatçıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.















