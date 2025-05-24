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Türkan Şoray öğrencilerle bir araya geldi

Türkan Şoray öğrencilerle bir araya geldi

11:4524/05/2025, Cumartesi
DHA
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Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, Biruni Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Sahneye dans ederek çıkan Şoray, 'Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz' şarkısını söyledi.

Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren usta sanatçı, sanat yolculuğundaki deneyimlerini samimiyetle paylaşarak yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı.

Sınav haftası öncesinde öğrencilere moral vermek amacıyla üniversiteye geldiğini belirten Şoray, "Öğrencilerle olmak benim için her zaman mutluluktur. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İnanıyorum ki hepsi en iyi derecelerle başarılı olacaklardır" dedi.

Söyleşinin moderatörlüğünü Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan üstlendi. Prof. Dr. Özcan, etkinlik boyunca Türkan Şoray'ın kariyerinden ilham verici anekdotlar paylaşmasını sağladı.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, konuşmasında "Türkan Şoray Kanunu aynı zamanda Biruni Kanunu'dur. Doğru olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak ve bu güzel ülkeye faydalı hizmetlerde bulunmak hepimizin ortak hedefidir" ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda Türkan Şoray'a çiçek takdim edilirken, Rektör Yüksel kendisine nazar boncuğu hediye etti. Öğrenciler, usta sanatçıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.





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