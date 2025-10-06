Türkiye’de başka örneği yok: Şehrin mimarisi buza işlendi, herkes burayı merak ediyor

TÜRKİYE'DE BENZERİ OLMAYAN BİR MÜZE





Her dönem farklı eserlerin yer aldığı müzede son olarak Erzurum kültürünü anlatan heykellerin sergilendiğini belirten Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, kentin tanıtımına da katkı sunduklarını söyledi. İklimlendirme sebebiyle sürekli eksi 5 derece olan müzenin yılın 365 günü açık olduğunu kaydeden Bulat, "Kışın da yazında ziyaretçilerimizi misafir ediyoruz. Türkiye'de ilk olduğu için insanlar merak ediyor. Belirli aralıklarla müzedeki eserler yenileniyor" diye konuştu.