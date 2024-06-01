Üç haftadan fazla sürüyorsa aman dikkat: Tehlikeli hastalığın habercisi olabilir

Mayıs ayında viral enfeksiyonlarda belirgin bir artış olmadığının altını çizen Balık, sözlerine şöyle devam etti:





"Ülkemizde de mayıs ayı boyunca viral enfeksiyonlar mevsim normali düzeyindedir ama hala Kovid başta olmak üzere halk arasında grip olarak bilinen influenza, RSV, nezle gibi viral enfeksiyonlar görülmeye devam etmektedir. Bunlar, bu günlerde salgın boyutunda değil mevsim normalleri düzeyindedir. Artık Kovid de grip gibi mevsim hastalıkları arasına girdi ve risk grubunda olmayan ve aşılı ya da daha önce Kovid geçirmiş olanlarda bağışıklık gelişmiş olması nedeniyle hafif belirtilere sebep olmaktadır."



