Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik dünyaevine girdi. Sık sık Afrika'da yaptığı yardımlarla gündeme gelen Gamze Özçelik'in evlendiği isim ise Türkiye'de de program yapan ünlü bir belgeselci çıktı. Gamze Özçelik, Reshad Strik isimli belgesel sunucusu ile evlendi. Çiftin düğününe ait görüntüler ise sosyal medyaya damga vurgu.
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu.
Haberi çiftin ortak arkadaşları sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.
"Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadıama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun"
RESHAD STRİK KİMDİR?
22 Haziran 1981 doğumlu Ailenin Yeni Üyesi'nin sunucusu Reşat Strik Avustralyalıdır. Bosnalı Müslüman bir babanın ve Avustralyalı bir Katolik'in dördüncü çocuğu. Babası Bosna Herseklidir.
Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya geldi. Boşnak kökenli olan Reshad Strik, Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Kariyerinin ilk dönemlerinde Avustralya'da "Blue Heelers" ve "Headland"da rol alan Strik, daha sonra ABD'ye gitti. Amerika'da, ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikan askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.
Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.
2010 yılında Bosna Hersek'e giden oyuncu iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı.
Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde rol aldı.