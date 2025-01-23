6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde Babala TV’den paylaşılan "baraj çatlaması" yalanıyla ilgili davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkemede herkes topu birbirine atarken Oğuzhan Uğur'un çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Daha önceki ifadesinde isim veren ünlü fenomen, bugün mahkeme salonunda "tweet'i atanı bulamadıklarını söyledi. 'Provokatif paylaşımı nedeniyle hakim karşısına çıkan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 4 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde ünlü sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu sosyal medya hesabından Kahramanmaraş ve Antakya'da barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı, Oğuzhan Uğur, 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya, sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan, Ercan Özdemir, şikayetçi taraf ve avukatlar katıldı.
"Bende hesabın şifresi bile yoktu"
Çağrı merkezinde görevli olan sanık Ercan Özdemir, “Gece Kültür Bakanlığı'ndan aradığını söyleyen biri tarafından arandım. Telefon görüşmesini sonlandırdıktan sonra teyit ekibine yönlendirdim. Olayın devamından haberim yoktur. Yayınlanan Tweetlerden bir bilgim yoktur. Bende hesabın şifresi bile yoktu." dedi.
"Herkes suçu birbirine attı"
Teyit ekibinde bulunan sanık Kaan Kayacan, "Bizim amacımız insanlara yardım etmekti. Bu tweeti ben atmadım. Paylaşımları benim attığıma ilişkin tespitleri kabul etmiyorum. Orada çok fazla çalışan vardı. İnanılmaz yorgunluk ve uykusuzluk vardı. Bir karışıklık olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.
"Çelişkili ifadeleri dikkat çekti"
Sosyal medya fenomeni sanık Oğuzhan Uğur yaptığı savunmasında, "Bir tweet gördüm, 'Baraj patladı haberini neden yaydın? Yalan haber yapıyorsun Oğuzhan Uğur' yazıyordu. Ben de tweete cevap verdim. Bunlar üzerine sosyal medyada yalan haber yaydığım haberleri yayılmaya başladı. Eğer bölgede bir infial yaratmak istesem, kendi çok daha fazla takipçili hesabımdan yapardım. Benim dava konusu tweet'in atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur " dedi. Öte yandan daha önceki ifadesinde isim veren Oğuzhan Uğur'un "Tweeti kimin attığını tespit edemedik" şeklindeki çelişkili ifadeleri dikkat çekti.
Mahkeme heyeti, Hatay ve Kahramanmaraş Afet Müdürlüğü'ne atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.