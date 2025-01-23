"Çelişkili ifadeleri dikkat çekti"

Sosyal medya fenomeni sanık Oğuzhan Uğur yaptığı savunmasında, "Bir tweet gördüm, 'Baraj patladı haberini neden yaydın? Yalan haber yapıyorsun Oğuzhan Uğur' yazıyordu. Ben de tweete cevap verdim. Bunlar üzerine sosyal medyada yalan haber yaydığım haberleri yayılmaya başladı. Eğer bölgede bir infial yaratmak istesem, kendi çok daha fazla takipçili hesabımdan yapardım. Benim dava konusu tweet'in atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur " dedi. Öte yandan daha önceki ifadesinde isim veren Oğuzhan Uğur'un "Tweeti kimin attığını tespit edemedik" şeklindeki çelişkili ifadeleri dikkat çekti.



