Usta sanatçı Naşit Özcan son yolculuğuna uğurlandı

"Tiyatroya çok gönülden bağlıydı"

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşegül İşsever, Özcan'ın tiyatroya gönülden bağlı olduğunu söyleyerek, "Çok seveni varmış. Çok özel bir ruhtu Naşit ve tiyatroya çok gönülden bağlıydı. Hem tiyatro camiası hem de İstanbul Şehir Tiyatro'su bir neferini kaybetti. Çok iyi bir oyuncusunu kaybetti. Ama ben şöyle dönüp bir baktığımda neredeyse bütün oyunlarımı onunla oynamışım. 38 yıllık keyifli bir arkadaşlıktı. Sansürsüz konuştuğum tek insandı. Bir dostumu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.