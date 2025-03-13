Uzman isimden 'kırlangıç otu' uyarısı: Körlüğe yol açabilir

'HERHANGİ BİR GELİŞME GÖRMEDİK'





Dr. Ali Osman Gündoğan, "Son zamanlarda sosyal medya üzerinde kırlangıç otu dediğimiz, halk arasında 'gözlük kırdıran' otu olarak bilinen bitkinin çok fazla reklamı yapılmakta. Bu mucizevi bir ilaç olarak lanse ediliyor. Bazı sosyal medya mecralarında katarakt, sarı leke, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarına iyi geldiği, bunları tedavi ettiği yönünde çok ciddi iddialar atılıyor. Bizim bilgimiz dahilinde olmayan takipli hastalarımızdan kendileri gönüllü olarak kırlangıç otunu gözlerine damlattırmışlar, daha sonrasında bizden muayene talep ettiler. Biz de o hastalarımıza normal kontrollerini yaptığımızda, geçmiş dosya kayıtlarını da incelediğimizde muayenelerini karşılaştırdık. Göz numaralarında, kataraktta, göz tansiyonlarında, herhangi bir iyileşme, herhangi bir gelişme görmedik" dedi.