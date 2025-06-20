Uzmanından kene kabusuna karşı kovucu sprey tarifi: Tam bir doğal kalkan

"Bu yağları karıştırarak suyla birlikte sprey şeklinde kullanmamız gerekiyor"

Sosyal meydada gördüğü karışımları aktara gelerek tedarik etmek isteyen Enes Varlı ise, "İnternette ve sosyal medyada kene ile ilgili bazı videolara rastladım. Bu videolarda bazı yağlardan bahsediliyordu. Ben de merak ettim ve aktara gelerek bu yağlar hakkında bilgi aldım, nasıl kullanmam gerektiğini sordum. Bu yağları karıştırarak suyla birlikte sprey şeklinde kullanmamız gerekiyor. Şu sıralar kene vakaları ülkemizde oldukça gündemde ve yaygın. Biz de bağ, bahçe işleriyle uğraştığımız için haliyle biraz tedirgin oluyoruz. Sosyal medyada bu konuda çok fazla video dönüyor. Yağları aktarlardan temin edebilirsiniz, sağ olsunlar ilgilendiler. Şu anda rahatlıkla kullanabilirim" diye konuştu.