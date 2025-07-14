Vahşi hayvanlara olan sevgisini 12 yıldır aslanları besleyerek sürdürüyor

Türkiye'de aslan saldırısına çok üzüldüğünü aktaran Akbey, "Onun bu kadar saldırgan olduğunu da düşünmüyordum. Demek ki o hayvan daha önce ya şiddet gördü ya da çok aç olduğu için saldırmış. Normalde bir aslan kafesinden çıktığında en fazla en fazla 100 metre uzaklaşıp tekrar yaşadığı yere gelir. Süleyman amcaya da çok büyük geçmiş olsun. O aslanın ölümüyle sonuçlanmaması gerekiyordu. Sonuçta o an o aslan kimseye saldırmıyordu, sakinleşmişti. Uyuşturucu ile uyutulup tekrar yaşam alanına getirilip eğer bir inceleme yapılmak istenseydi yapılırdı. Ruhsatı da yoksa uygun değilse iptal edilirdi. Konu kapanırdı, öldürülmemesi gereken bir canlıydı" diye konuştu.