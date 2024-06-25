Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor: Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor

Ödem, vücuttaki kılcal damarların sıvı sızdırması nedeniyle oluşur. Bu sızan sıvı, damar çevresinde olan dokulara birikinti ve şişmeye neden olur. Genel olarak ağrıya neden olmasa da vücutta şişliğe neden olduğu için can sıkabilir.Not: Ödem, kalp yetmezliği, bazı böbrek hastalıkları, önemli protein kayıpları, enfeksiyon gibi pek çok nedenden meydana gelebilir. Bu yüzden ödem şikayetiniz varsa doktora başvurmanız önerilir.