Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor: Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor

Birçok kişi fazla kilolardan ve vücutta oluşan ödemlerden şikayetçidir. Bu durum günlük yaşantımızı olumsuz olarak etkileyebilir ancak önünde geçmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak ise tükettiğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekmektedir. İşte ödem problemine son verecek besinler…
Aynı zamanda fazla tuzlu beslenmek, hareketsiz yaşam sürmek gibi durumlar da ödeme neden olabilir. Eğer altta yatan sağlık sorununuz yoksa bu problemle baş etmek için ödem söktürücü besinlerden yardım alabilirsiniz. İşte vücuttan ödemi söküp atan o besinler…
Yulaf
Bol miktarda lif içeren yulaf, içerisinde bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketlerini arttırır ve sindirimin hızlanmasını sağlar.
Bu durum ise ödemin atılmasına yardım ederken vücutta su tutulmasını da engeller.
Yulafı süt ya da yoğurtla beraber tüketebilirsiniz.
Ancak yulafı tüketmekte zorlanıyorsanız evde hazırlayacağınız şekersiz kurabiye ya da keklere ekleyerek de haftada üç kez tüketebilirsiniz.
Ananas
Ananas, içerisinde bulunan bromelain sayesinde vücuttan ödem atımını hızlandırır.
Ayrıca, potasyum ve lif bakımından oldukça zengin bir meyvedir.
Potasyum açısından zengin olan besinler vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin korunmasına destek olur. Böylelikle hücre içerisindeki sodyum miktarı artmaz.
Hücre içinde sodyum oranı arttığında ödem meydana geleceğinden ananas ödem sorunu yaşayanlara önerilir.
Lif oranının da yüksek olması bağırsağın çalışmasına yardımcı olur.
Bağırsağın düzenli olarak çalışması ise ödem atımına katkı sağlar.
Maydanoz
Maydanozun içerisinde etken maddeler doğal diüretik (su atıcı) etki yapar.
C vitamini oranı fazla olan maydanoz, ayrıca bol miktarda A vitamini ve bitkisel lif içerir.
Maydanozu haftada üç kez smoothienize ekleyerek tüketebilirsiniz.
Ayrıca salatalarda bir demet çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayarak suyunu tüketmekte ödemin azaltılmasına destek olur.
Not: Maydanoz fazla tüketildiğinde vücuttan fazla su atımına neden olur. Bunun sonucunda ise tansiyon düşüklüğü meydana gelebilir. Kronik hastalığı olanların, ilaç kullananların, hamilelerin ve emziren annelerin öncesinde doktora danışması önerilir.
Kayısı
Tıpkı ananas gibi potasyum açısından zengin olan kayısı, vücudun sodyum-potasyum dengesini sağlamasına yardım ediyor.
Bu durum da ödeme karşı oldukça olumlu bir etki yaratıyor.
Günde ortalama üç ya da dört adet tüketmek vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.
Salatalık
Salatalık içerisinde beta karoten ve C vitamini gibi antioksidanlar bulundurur.
Yaklaşık yüzde 96'sı sudan oluşan salatalığı özellikle sıcak havalarda ara öğün olarak tüketebilirsiniz.
İçeriği sayesinde vücudun kaybetmiş olduğu suyun yerine konar ve ödemin atılmasına yardımcı olur.
Bir sürahi suyun içerisine bir ya da iki salatalık (büyüklüklerine göre değişebilir) doğrayın ve bu şekilde bekletin.
Bu karışım, antioksidan kapasitesi yüksek bir içecek tüketmemizi sağlar. Bu durum da vücudun ödem tutmasını engeller.
Süt ve yoğurt
Yeterli kalsiyum alımı, vücutta fazla ödemin oluşmaması için önemli bir etkendir.
Süt ve yoğurt, vücut sıvılarının mineral dengesini sağlamada etkili olan kalsiyum bakımından oldukça zengin seçeneklerdir.
Ödemden kurtulmak için her gün düzenli olarak iki ya da üç su bardağı süt ya da bir kase yoğurt tüketebilirsiniz.