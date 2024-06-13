Yağışlar yaradı: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 66'ya ulaştı

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de DSİ sorumluluğundaki barajların su seviyesi ilkbahardaki yağışlarla yükseldi. DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 3 milyar 898 milyon depolama hacmine sahip 26 baraj ve 1 gölde toplam su miktarı, geçen yıl mayıs ayında 2 milyar 433 milyon metreküp olarak ölçülürken, bu yıl aynı dönemde yağışlarla birlikte 2 milyar 584 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.