KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'ın cenazesine dair detaylar netleşti. Yıllar önceki açıklamasında öldükten sonra gömülmek istemediğini, yakılmak istediğini vasiyet eden Konak'ın bu talebi, ailesi tarafından yerine getirilmeyecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden Volkan Konak'ın 2020 yılında konser sırasında açıkladığı vasiyetinin uygulanıp uygulanmayacağı ise sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü sanatçı yıllar önceki açıklamasında öldükten sonra gömülmek istemediğini, yakılmak istediğini söylemişti.
Konak, açıkladığı vasiyetinde şu sözleri kullanmıştı:
“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi."
"Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”
Cenaze töreninin detayları netleşti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın cenaze töreni yarın düzenlenecek.
Konak için yarın öğle namazını müteakip Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Maçka'da defnedilecek
Sanatçı ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedilecek.