'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü' aldı, Bitlis'te 70 metrekarelik atölyede yapıyor: 'Ebru ile süslüyoruz, büyük ilgi görüyor'

"Ebru ile süslediğimiz bastonlar büyük ilgi gördü. Bastonları yaparken ceviz ağacı, manda, sığır ve koç boynuzu kullanıyoruz. Bu sanatı yaşatmanın derdindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın elinden 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü aldım. Bakanlık da süreklilik, yenilikçilik ve gelenekselliği yaşatıp yaşatmadığımız konusunda bizi takip ediyor. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler de sanatımıza hayran kalıyor. Aldığımız ödülden sonra işimize daha çok kenetlendik. Sanatı daha ileriye taşımanın hesabını yapıyoruz. İnşallah sürdürülebilirliği sağlayacağız. Bu işe gönlümüzü, aşkımızı verdik."







