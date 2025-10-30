Yaz sıcakları palamudu vurdu: Tezgahlarda palamudun yerini hamsi aldı

Hamsi fiyatlarının mevcut seviyelerde devam etmesini beklediklerini dile getiren Tanrıverdi, şunları söyledi:





"Zaten çok olacağından umudumuz var. Havaların pek etkisi olmaz. Yağışlı havalarda hamsi daha çok gider. Hamsi dışında barbun, lüfer, mezgit ve istavritte bol miktarda var. Fiyatları ise lüfer tanesi 500 TL, barbun boyuna göre 250 TL’den 400 TL’ye kadar satılıyor. Balık fiyatları bundan daha aşağıya düşmez."