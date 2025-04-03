Yemeğe en düşkün ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sıralaması çok şaşırttı

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan araştırmalar sonucu, dünyada en çok yemek yiyen ülkeler sıralandı. Türkiye de listeye adını yazdırdı. Verilere göre, en yüksek kalori alımına sahip ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada.

1 /16 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tüketim endeksi bazında Kişi başına ortalama günlük kalori alımı üzerinde yapılan araştırmaya göre, dünyanın en yemeğe düşkün ülkeleri sıralandı.

2 /16 Türkiye sıralamasıyla şaşırttı. İşte, dünyanın en çok yemek yiyen ülkeleri...

3 /16 1- Avusturya

4 /16 2- Amerika Birleşik Devletleri

5 /16 3- Yunanistan

6 /16 4- Belçika

7 /16 5- Lüksemburg

8 /16 6- İtalya

9 /16 7- Malta

10 /16 8- İrlanda

11 /16 9- Portekiz

12 /16 10- Almanya

13 /16 11- Kanada

14 /16 12- Fransa

15 /16 13- Türkiye