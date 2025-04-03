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Yemeğe en düşkün ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sıralaması çok şaşırttı

Yemeğe en düşkün ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sıralaması çok şaşırttı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:563/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan araştırmalar sonucu, dünyada en çok yemek yiyen ülkeler sıralandı. Türkiye de listeye adını yazdırdı. Verilere göre, en yüksek kalori alımına sahip ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tüketim endeksi bazında Kişi başına ortalama günlük kalori alımı üzerinde yapılan araştırmaya göre, dünyanın en yemeğe düşkün ülkeleri sıralandı.

Türkiye sıralamasıyla şaşırttı. İşte, dünyanın en çok yemek yiyen ülkeleri...

1- Avusturya

2- Amerika Birleşik Devletleri

3- Yunanistan

4- Belçika

5- Lüksemburg

6- İtalya

7- Malta

8- İrlanda

9- Portekiz

10- Almanya

11- Kanada

12- Fransa

13- Türkiye

14- Romanya

#Coğrafya
#obezite
#Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü

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